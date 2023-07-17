Военное обозрение

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Российская компания запускает в серийное производство новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой»

Российская компания запускает в серийное производство новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой»

"Зверобой" ранней версии. Фото с сайта Lobaev Arms Новая снайперская винтовка выходит на этап серийного производства, речь идет о самозарядной винтовке "Зверобой", разработанной Lobaev Arms.

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