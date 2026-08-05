Жизнь в Финляндии на первый взгляд кажется похожей на жизнь в северных регионах России: тот же суровый климат, долгие зимы и хвойные леса.
5 бытовых привычек финнов, которые удивляют россиян
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Финнов выделяет из всей остальной северной Европы только сауна. Все остальное- норма в любой другой европейской тране, (кроме,пожалуй, незанавешеных окон - это в протестантских странах и связано не с продолжительностью светового дня, а с религиозной традицией, постепенно уходящей повсеместно.
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1 м.
ИЧ
Игорь Чиликин
Красавцы!!!
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1 м.
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