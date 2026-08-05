5 бытовых привычек финнов, которые удивляют россиян

АМ

Алиса Майская

Финнов выделяет из всей остальной северной Европы только сауна. Все остальное- норма в любой другой европейской тране, (кроме,пожалуй, незанавешеных окон - это в протестантских странах и связано не с продолжительностью светового дня, а с религиозной традицией, постепенно уходящей повсеместно.