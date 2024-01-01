Мир приветствовал 2024 год фейерверками, размышлениями и прощанием с королевой

Мир встретил 2024 год со смесью празднования и мрачных размышлений, сообщает Reuters. Сидней сверкал под дождем серебряных и золотых фейерверков, отмечая 50-летие своего культового Оперного театра, в то время как настроение в Газе оставалось мрачным, а жители были больше озабочены выживанием.
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