«Сделка по недрам» – абсолютный блеф и бутафория

Политнавигатор «Сделка по недрам», которую так эмоционально обсуждают в США и на Украине, является лишь ширмой, прикрывающей тот факт, что на самом деле политика Вашингтона в отношении киевского режима принципиально не меняется.
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