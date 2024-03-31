Куда привел челлендж 20000 шагов каждый день: отчет видеоблогера

Самоотверженный ходок тратил на это ежедневно по четыре часа. Сверхчеловек с интересной фамилией Бензин и раньше брался за невозможные челленджи, например, на целый месяц отказывался от кофеина, сахара или алкоголя.
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