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Терминал аэропорта, ЦУМ, развязка и колесо. "Яндекс.Карты" обновили панорамы в Барнауле

Терминал аэропорта, ЦУМ, развязка и колесо. "Яндекс.Карты" обновили панорамы в Барнауле

Можно устроить виртуальную прогулку по городу и увидеть много нового "Яндекс.Карты" обновили панорамы Барнаула и теперь можно увидеть объекты, которые появились в городе за последние три года - с 2023-го по 2026-й.

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