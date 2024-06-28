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  • Evgeniy LeV
    Там в Шри-Ланке вообще охеренели? Какие компенсации от России? Их что, Россия "погнала" в ВСУ за длинным долларом? По...Шри-Ланка требует...
  • Галина Назарова
    Компенсацию с России??? А че не с Зелебобика. который "пригласил" их в ВСУ?Шри-Ланка требует...
  • Olga Chuhutina
    Совсем уже ох..........и. Какая шаурма. Мы что в Средней Азии живем.....?В России может по...

Гибель мамонтов на острове Врангеля: новый анализ подтверждает роль случайного события в вымирании этого вида

Гибель мамонтов на острове Врангеля: новый анализ подтверждает роль случайного события в вымирании этого вида

Научный анализ показывает, что гибель шерстистых мамонтов на острове Врангеля около 4000 лет назад может быть вызвана каким-то случайным событием, а не генетическими проблемами или небольшой численностью популяции.

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