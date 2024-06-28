Гибель мамонтов на острове Врангеля: новый анализ подтверждает роль случайного события в вымирании этого вида

Научный анализ показывает, что гибель шерстистых мамонтов на острове Врангеля около 4000 лет назад может быть вызвана каким-то случайным событием, а не генетическими проблемами или небольшой численностью популяции.
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