smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...
  • Vasil Cornev
    За такие вещи , с ВСУ надо шкуры с живых сдирать!Украина потребова...

Обходную трассу в Сюнике сдадут в срок — министр проконтролировал ход работ

Обходную трассу в Сюнике сдадут в срок — министр проконтролировал ход работ

Строительство дороги Татев — Агвани для замещения автотрассы Горис — Капан в Сюникской области Армении будет завершено в установленные сроки, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Гнел Саносян, 13 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх