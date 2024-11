Международные уголовники

Использованы материалы:Global Look Press/Sascha Steinach, via www.imago-i/www.imago-images.de, Global Look Press/JINI/XinHua Юрисдикцию Международного уголовного суда – МУС – не признают многие ведущие страны, в том числе Российская Федерация, Соединенные Государства Америки, Китай, Индия, Иран, Израиль… Но суд пытается зацепить и граждан тех стран, что не ратифицировали договор о нем.