Тимати сделал себе подарок за 65 млн рублей: что купил рэпер

Рэпер Тимати похвастался новым приобретением. Он устроил шоппинг и купил картину за 65 млн рублей. По признанию бизнесмена, он не смог удержаться от покупки, когда увидел вживую картину художника Олега Целкова «Ребенок с шариком».
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