На Украине дети цыган остановили поезд и забросали его камнями

Несколько десятков цыганских детей остановили поезд в районе Киева и забросали его камнями. Как рассказали очевидцы, несовершеннолетние положили на железнодорожные пути большое дерево, а после того, как состав остановился, начали громить окна.
Несколько десятков цыганских детей остановили поезд в районе Киева и забросали его камнями. Как рассказали очевидцы, несовершеннолетние положили на железнодорожные пути большое дерево, а после того, как состав остановился, начали громить окна.
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