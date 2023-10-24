Гроза: «Республика Молдова является частью политики расширения Евросоюза»

Республика Молдова как никогда близка к вступлению в Европейский союз. Об этом заявил исполнительный директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза, согласно которому, предварительные оценки показывают, что у Республики Молдова есть хорошие шансы начать переговоры о вступлении.