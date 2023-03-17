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Освободив Красногоровку, российские войска ведут наступательные действия в районе Степового, стараясь сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

Освободив Красногоровку, российские войска ведут наступательные действия в районе Степового, стараясь сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

После освобождения села Красногоровка, что к северу от Авдеевки, российские войска стараются развить наступление к северо-западу от города.

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