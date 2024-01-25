Боец ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ

В рамках спецоперации на Украине российские военные настолько незаметно заняли позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), что к ним с проверкой пришел украинский офицер, подумавший, что в окопах все еще находятся его подчинённые.
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