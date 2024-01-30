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Авербух — Валиевой: ты поднимешься на олимпийский пьедестал и станешь историей

Авербух — Валиевой: ты поднимешься на олимпийский пьедестал и станешь историей

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поддержал Камилу Валиеву после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку.

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