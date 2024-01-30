Авербух — Валиевой: ты поднимешься на олимпийский пьедестал и станешь историей

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поддержал Камилу Валиеву после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии