Артур Сопельник – клише «кадета», увольнение из театра и тайная невеста

26 мая актеру исполняется 31.26 мая актеру исполняется 31.Как и многие юные артисты, Артур Сопельник начинал карьеру с массовки «Ералаша», однако именно сериал «Кадетство» стал для него отправной точкой, подарившей призвание и любовь публики.