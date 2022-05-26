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Артур Сопельник – клише «кадета», увольнение из театра и тайная невеста

Артур Сопельник – клише «кадета», увольнение из театра и тайная невеста

26 мая актеру исполняется 31.26 мая актеру исполняется 31.Как и многие юные артисты, Артур Сопельник начинал карьеру с массовки «Ералаша», однако именно сериал «Кадетство» стал для него отправной точкой, подарившей призвание и любовь публики.

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