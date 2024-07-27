Секретный наступ 2.0: ВСУ тайно собирают силы для окружения Энергодара

Радомир Маркуш 26 июля 2024 г., 21:40 Российские войска готовятся отразить штурм и, не исключено, перейти в контрнаступление На фоне успехов армии России на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях из информационной повестки незаслуженно выпал Запорожский участок фронта.