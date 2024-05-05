Мадонна собрала самый большой бесплатный концерт в карьере

Зрителями бесплатного концерта Мадонны стали 1,6 млн человек. Благодаря своему финальному выступлению на легендарном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, поп-икона Мадонна поставила грандиозную точку в своем мировом туре Celebration Tour, стартовавшем в октябре 2023 года в британской столице.