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Мадонна собрала самый большой бесплатный концерт в карьере

Мадонна собрала самый большой бесплатный концерт в карьере

Зрителями бесплатного концерта Мадонны стали 1,6 млн человек. Благодаря своему финальному выступлению на легендарном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, поп-икона Мадонна поставила грандиозную точку в своем мировом туре Celebration Tour, стартовавшем в октябре 2023 года в британской столице.

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