Как я приспособила картонные лотки от яиц для дачных задач: неочевидные способы и подводные камни

Идея использовать упаковку из-под яиц не на выброс, а в хозяйстве пришла ко мне не сразу. Обычно всё это добро копилось на кухне, а потом отправлялось в мусорное ведро.
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