В ЯНАО открыли движение по двум дорогам после майской метели

Движение по двум трассам восстановили на Ямале после сильной метели. Для автомобилистов открыли проезд от Салехарда до Аксарки и по дороге Салехард — Надым 9 мая с 23:00, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.