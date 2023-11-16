СМИ: Сергей Шнуров тайно переехал жить в Германию

СМИ: Сергей Шнуров тайно переехал жить в ГерманиюШнуров с женой ОльгойЭтой осенью фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова обвинили личную помощница артиста Анастасию Кулигину в присвоении 5,5 млн рублей.
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