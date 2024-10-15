В Прикамье госавтоинспекторы задержали водителя со 106 неоплаченными штрафами

В ходе несения службы внимание сотрудников отделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД «Карагайский» привлек стоящий возле сетевого магазина отечественный автомобиль, возле которого находился молодой человек, распивающий алкогольный напиток.
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