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Татар-информ

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Абдулганиев: «Число предпринимателей в Высокогорском районе растет»

Абдулганиев: «Число предпринимателей в Высокогорском районе растет»

Число предпринимателей в Высокогорском районе Татарстана увеличивается, а оборот бизнеса растет. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев во время рабочей поездки в район.

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