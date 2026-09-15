Абдулганиев: «Число предпринимателей в Высокогорском районе растет»

Число предпринимателей в Высокогорском районе Татарстана увеличивается, а оборот бизнеса растет. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев во время рабочей поездки в район.
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