Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:18 – Сколько ещё сможет провоевать Украина?07:44 – Почему Россия не ведёт себя жёстко в конфликте с Украиной?20:38 – Почему Россия не наносит массированный ядерный удар по Украине?25:10 – Почему после развала СССР Россия вывела войска из Германии, а США – нет?29:59 – О месте России в гонке ИИ и отношении Ростислава Ищенко к этому инструменту;32:49 – О внедрении цифрового рубля в России;41:36 – Перспективы украинской элиты после окончания СВО;42:51 – Как будет решаться языковой вопрос на Украине, когда завершится СВО? 44:51 – О судьбе публичных людей Украины после победы России в СВО.