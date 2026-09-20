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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Диоманде одно результативное действие за 8 матчей в «Реале» – ассист в игре с «Эльче». Вингера купили за 125+15 млн евро летом

У Яна Диоманде ноль голов и один ассист в 8 матчах за «Реал».  19-летний вингер вышел на 54-й минуте матча с « Атлетико » в 7-м туре Ла Лиги (1:2) и не отметился результативными действиями.

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