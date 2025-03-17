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Царьград

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Наемники Польши и "Грузинского легиона" обвиняются в жестокостях в Курске.

Наемники Польши и "Грузинского легиона" обвиняются в жестокостях в Курске.

Российский дипломат Родион Мирошник заявил о жестокостях, совершённых иностранными наемниками из Польши и "Грузинского легиона" в Курской области.

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