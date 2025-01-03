NYP: мотивом подозреваемого в подрыве Cybertruck в США мог быть разлад с женой

Супруга подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливелсбергера за шесть дней до случившегося сообщила ему о желании расстаться, пишет издание New York Post со ссылкой на источники.
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