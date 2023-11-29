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«Ман Сити» 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Среди английских клубов лучше был лишь «МЮ» – 25 игр с 2007-го по 2009-й

«Ман Сити» 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Среди английских клубов лучше был лишь «МЮ» – 25 игр с 2007-го по 2009-й

Это второй показатель среди английских клубов в истории ЛЧ/Кубка чемпионов. Рекордсмен – «Манчестер Юнайтед», который не проигрывал 25 матчей подряд с сентября 2007 года по май 2009-го.

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