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Светлана Журова: «Верю, что нас допустят к Олимпиаде. Но тут уже вопрос – а поедем ли мы? Могут выставить условия, неприемлемые для выполнения»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова министра спорта Польши Камиля Бортничука, который заявил, что около 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

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