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Пес по кличке Балбес погиб, защищая российского военного от дрона

Пес по кличке Балбес погиб, защищая российского военного от дрона

Пес по кличке Балбес погиб, защищая от дрона-камикадзе российского военного в зоне спецоперации. Как сообщил военкор «Известий» Дмитрий Зименкин, собака жила вместе с бойцами одного из подразделений на херсонском направлении.

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