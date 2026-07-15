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Выбросы нефтепродуктов устраняют на побережье Азовского моря

Выбросы нефтепродуктов устраняют на побережье Азовского моря

На побережье Азовского моря ликвидируют последствия нефтяного загрязнения. Выбросы нефтепродуктов и замазученные водоросли выявили на береговой линии протяженностью около 5–6 км — от косы Чушка до поселка Кучугуры Темрюкского района.

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