МИД Венгрии раскритиковал новый украинский закон о нацменьшинствах

Венгрия считает новый украинский закон о правах нацменьшинств не соответствующим современным требованиям и ущемляющим права венгров, заявил госсекретарь министерства иностранных дел республики Тамаш Менцер.
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