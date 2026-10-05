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Овечкин выпустит собственный бренд пива OVI

Овечкин выпустит собственный бренд пива OVI

Легенда мирового хоккея Александр Овечкин в 2026 году выпустит собственный бренд пива OVI. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе компании «Пивоварни Бочкарев».

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