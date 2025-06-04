В Раде высмеяли Ермака из-за фото с госсекретарем США

Депутат Дмитрук: Ермак старается создать образ властелина кулуаров Глава офиса президента Украины Андрей Ермак хочет создать вокруг себя образ властелина кулуаров, тайного переговорщика и посредника мировой истории.
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