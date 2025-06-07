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Более 213 тысяч случаев дезертирства в ВСУ с 2022 года - статистика шокирует

Более 213 тысяч случаев дезертирства в ВСУ с 2022 года - статистика шокирует

С начала 2025 года в ВСУ зарегистрировано свыше 90 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением части.

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