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The Eurasia Daily news agency

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The founder of Rybar is being extradited to Russia

The founder of Rybar is being extradited to Russia

The founder of the Rybar telegram channel, Mikhail Zvinchuk, and his employees were recognized as a threat to the national security of Montenegro and are being expelled from the country.

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