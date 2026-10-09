The founder of Rybar is being extradited to Russia

The founder of the Rybar telegram channel, Mikhail Zvinchuk, and his employees were recognized as a threat to the national security of Montenegro and are being expelled from the country.
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