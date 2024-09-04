Русские ученые научились определять тревогу и депрессию по пульсу

Сердечный ритм людей с ментальными расстройствам отличается от ритма здоровых людей.Ученые из НИУ ВШЭ совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН разработали новый метод диагностики тревоги и депрессии, основанный на анализе сердечного ритма.