Более 40 человек отравились на свадьбе в Азербайджане

Свыше 40 человек, которые участвовали в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, госпитализировали с диагнозом "отравление", сообщает пресс-служба Агентства продовольственной безопасности республики (АПБА).
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