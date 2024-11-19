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Bloomberg: Минюст США потребует через суд обязать Google продать Chrome

Bloomberg: Минюст США потребует через суд обязать Google продать Chrome

Министерство юстиции США решило потребовать у суда, чтобы корпорация Alphabet, владеющая технологическим гигантом Google, продала браузер Chrome, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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