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Добрый Мир

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Британия играет с огнем: королевство поставили на место после слов об отправке войск на Украину

Британия играет с огнем: королевство поставили на место после слов об отправке войск на Украину

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал планы Великобритании по размещению своего военного контингента на Украине новой тактикой игры в долгую против России.

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