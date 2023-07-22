CBS News: окно возможностей скоро закроется, а украинские войска почти не продвинулись вперёд

Темпы украинского наступления разочаровали многих военных наблюдателей на Западе. CBS News отмечает, что всё чаще со стороны экспертов звучат предостережения о «закрывающемся окне возможностей» для Украины после наступления осенней распутицы.
Темпы украинского наступления разочаровали многих военных наблюдателей на Западе. CBS News отмечает, что всё чаще со стороны экспертов звучат предостережения о «закрывающемся окне возможностей» для Украины после наступления осенней распутицы.
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