Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Skate America Аллен, США 21 октября, суббота Пары, короткая программа 2:30 Мужчины, короткая программа 3:53 Танцы на льду, ритм-танец 22:03 Пары, произвольная программа 23:39 22 октября, воскресенье Женщины, короткая программа 2:16 Мужчины, произвольная программа 4:04 Танцы на льду, произвольный танец 21:15 Женщины, произвольная программа 23:03 23 октября, понедельник Показательные выступления 3:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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