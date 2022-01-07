Локателли о «Юве»: «Январь может стать решающим. Нужно взять как можно больше очков»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли дал комментарий после матча Серии А с «Наполи» (1:1). «Думаю, определенное сожаление присутствует, ведь мы хотели победить, тем более играли дома.
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