Украинская фехтовальщица после дисквалификации призвала изменить правила соревнований

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан дисквалифицированная за отказ после своей победы в поединке на Чемпионате мира пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой в четверг, 27 июля, заявила, что нужно менять правила, – сообщают украинские СМИ.