Gloomhaven: Second Edition приостановлена из-за тарифов Трампа: “Наша продукция больше н...

Gloomhaven: Second Edition приостановлена из-за тарифов Трампа: “Наша продукция больше не может продаваться в розницу”Компания Cephalofair Games и другие подобные ей издатели настольных игр находятся в тяжелом положении из-за торговых тарифов администрации Трампа, которые могут оказать катастрофическое влияние на всю индустрию настольных игр.