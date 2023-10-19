Депутат ямальского парламента Анастасия Казанцева проинспектировала строящийся социально-реабилитационный центр «Доверие»

Площадь трёхэтажного здания с техническим этажом составляет почти 12 тысяч кв. м. Одновременно получать услуги здесь смогут до 100 человек – это семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, взрослые и дети с особенностями здоровья, пожилые люди.