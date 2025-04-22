Братск встретил Пасху: крестный ход, концерт и ярмарка

В Братске широко отметили Светлое Христово Воскресение. Богослужение началось в соборе в честь Рождества Христова, откуда верующие прошли Крестным ходом до театральной площади, где к ним присоединились прихожане и жители города.
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