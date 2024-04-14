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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В контракте «Барсы» и Nike предусмотрены штрафы: 5% – если не выиграли Ла Лигу, 10% при невыходе в полуфинал ЛЧ, 30% – при непопадании в групповой этап, 60% в случае невыхода в еврокубки

В соглашении между сторонами прописано немало штрафов. Если «Барса» не выиграет Ла Лигу, то в следующем сезоне с нее спишут 5% штрафа из положенных выплат.

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