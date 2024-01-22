Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Какую госсобственность ищет Россия

Какую госсобственность ищет Россия

Историк Крушельницкий: под указ Путина подпадает часть побережья Ниццы Владимир Путин поручил выделить деньги на поиск госсобственности России за рубежом.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
А что с Аляской??? ПОРА возвращать в родную гавань!!! СИЛОЙ заставить США отдать Российское имущество!!! Так и только так...
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Калифорнию тоже...
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
За свои земли , надо отстаивать России 👍
Ответить
55 мин.

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