Историк Крушельницкий: под указ Путина подпадает часть побережья Ниццы Владимир Путин поручил выделить деньги на поиск госсобственности России за рубежом.
Какую госсобственность ищет Россия
Комментарии
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BV
Boris Voronin
А что с Аляской??? ПОРА возвращать в родную гавань!!! СИЛОЙ заставить США отдать Российское имущество!!! Так и только так...
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Калифорнию тоже...
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
За свои земли , надо отстаивать России 👍
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55 мин.
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