Гармони, пастила и кирпичи: какие тульские заводы и предприятия доступны туристам для посещения

В Тульской области в рамках промышленного туризма доступно несколько предприятий. На какое производство можно попасть в качестве туриста, Тульская служба новостей выяснила в комитете по туризму Тульской области.
Популярные статьи
- Из Ростова в оружейную столицу: что известно о новом министре экономического развития Тульской области Антоне Емельяненко
- В Куркинском районе заблокировали сайты с информацией о способах хищения электрической энергии
- В Генштабе предложили ужесточить законодательство о предоставлении данных военкоматам
Свежие комментарии