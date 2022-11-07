ТСН24

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Я ху..ю, дорогая редакция! Где вы берёте таких долбо..бов, дятлов клавиатуры? Ограбил ЧУЖУЮ дачу! Мля, в этой фразе  ...В Тульской област...
  • Валерий Протасов
    А что они забыли там и кто их ждёт?Более 49 тысяч жи...
  • Sergiy Che
    Оштрафовать и выпороть!....В Туле девушки но...

Гармони, пастила и кирпичи: какие тульские заводы и предприятия доступны туристам для посещения

Гармони, пастила и кирпичи: какие тульские заводы и предприятия доступны туристам для посещения

В Тульской области в рамках промышленного туризма доступно несколько предприятий. На какое производство можно попасть в качестве туриста, Тульская служба новостей выяснила в комитете по туризму Тульской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх